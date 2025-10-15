Il discorso di Modric ai giovani calciatori del Milan

Luka Modric, il campione croato del Milan, tornato dagli impegni con la sua Nazionale ha fatto visita, al centro Vismara, ai giovani calciatori rossoneri. Dai più piccoli alla Primavera, il pallone d'Oro 2018 ha incontrato tutti ed è stato accolto dal direttore Vincenzo Vergine e dallo staff dell’agonistica. Davanti ai giovani talenti e aspiranti campioni del futuro, Modric ha tenuto un discorso: "Lavorate duro e credete in voi stessi. Giocare a calcio è la cosa più bella, per cui date tutto e divertitevi ogni giorno", ha detto davanti ai ragazzi affascinati dal suo talento e dalle sue parole. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

