Il crollo del ponte Morandi | Castellucci come Voldemort I pm chiedono 18 anni e 6 mesi

Dopo "vent’anni di continue scelte a sfavore della sicurezza, non solo del Morandi", il 2025 per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, è l’anno della resa dei conti. Già detenuto, dall’aprile scorso, nel carcere milanese di Opera con una condanna definitiva a sei anni per disastro e omicidio colposo in riferimento alla strage del viadotto Acqualonga nei pressi di Monteforte Irpino (Avellino) che il 28 luglio 2013 vide la morte di 40 persone, Castellucci rischia ora 18 anni e 6 mesi di reclusione per il crollo del ponte Morandi. Per lui, dalla procura di Genova, visti gli elementi di gravità contro l’ex manager, è arrivata la "richiesta massima". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il crollo del ponte Morandi: "Castellucci come Voldemort". I pm chiedono 18 anni e 6 mesi

Approfondisci con queste news

Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, gli imputati (principalmente ex dirigenti e tecnici di Autostrade e Spea) sono indagati per vari reati, tra cui omicidio colposo, falso, frode, crollo colposo - facebook.com Vai su Facebook

A sette anni dal crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 costò la vita a 43 persone, la Procura di Genova ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci. È la pena più alta tra l - X Vai su X

Il crollo del ponte Morandi: "Castellucci come Voldemort". I pm chiedono 18 anni e 6 mesi - Il paragone dei giudici: "Nella società era innominabile come il cattivo di Harry Potter". quotidiano.net scrive

Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per ex Ad Giovanni Castellucci: “Ha sacrificato vite per profitti” - Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, il pm ha chiesto la pena massima per l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci: "un’enciclopedia ... Scrive fanpage.it

Crollo ponte Morandi, chiesti 18 anni e sei mesi per l’ex ad di Autostrade Castellucci. I pm: “Molti reati prescritti” - La Procura di Genova ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi di carcere per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci nel processo di primo grado per il disastro ... Come scrive ilfattoquotidiano.it