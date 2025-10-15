Il costo record della Difesa | sfondato il tetto dei 31 miliardi Il governo Meloni punta su F35 carri armati e missili da crociera

Difendersi costa e costerà sempre di più all'Italia nei prossimi anni. Lo dicono i numeri resi noti dal ministero della Difesa, che ha pubblicato il Documento programmatico pluriennale 2025-2027. È il report di quanto spenderemo e come nel triennio, non parliamo di fondi ulteriori. Per il 2025 il. 🔗 Leggi su Today.it

Il costo record della Difesa: sfondato il tetto dei 31 miliardi, il governo Meloni punta su F35, carri armati e missili da crociera - Per le forze terrestri c'è il finanziamento per l'ammodernamento di 125 carri Ariete, lo sviluppo del programma A2CS per i veicoli corazzati che sale a 8,269 miliardi (nel 2024 erano 6,455), e ... Lo riporta today.it