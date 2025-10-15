Il convento della Bernaga distrutto dalle fiamme Le indagini e i primi riscontri | Gli impianti sono a norma
La Valletta Brianza (Lecco), 15 ottobre 2025 – L’incendio è definitivamente spento. Dopo tre notti e tre giorni, i vigili del fuoco hanno vinto la loro battaglia anche contro gli ultimi focolai del rogo divampato sabato sera e che ha divorato il seicentesco Monastero della Bernaga a Perego della Valletta Brianza; un vero e proprio inferno di quasi 4mila metri quadrati e oltre mille gradi. Ora tocca agli specialisti del Nia, il Nucleo investigativo antincendio della direzione regionale del 115, cui spetta il compito di accertare le cause del disastro, ammesso sia possibile. CARDINI LECCO LA VALLETTA BRIANZA = ENORME INCENDIO DISTRUGGE IL SANTUARIO DELLA BERNAGA A PEREGO - SUL POSTO SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI NELLA NOTTE PER DOMARE LE FIAMME - 12-10-2025 Mistero sulle cause . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
