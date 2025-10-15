il consigliere comunale vittorio giorgetti lascia la lega per il gruppo misto

Arezzo, 15 ottobre 2025 – Cambia l’articolazione del Consiglio Comunale con l’ingresso nel gruppo misto del consigliere Vittorio Giorgetti in uscita dal gruppo della Lega. La scelta si è formalmente concretizzata con la protocollazione la scorsa settimana, mercoledì 7 ottobre, all’ufficio di presidenza delle relative dimissioni e del conseguente passaggio: “giusto per non essere tacciato di cinismo politico o accusato di una scelta di comodo dopo la disfatta elettorale della Lega alle regionali – esordisce Giorgetti. Il quadro per me era chiaro da tempo, da quando la Lega è diventata il fantasma di se stesso, non rappresentando più i valori delle origini o tantomeno quelli della svolta salviniana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

