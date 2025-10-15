Il Comune vuole dare una nuova vita al Bar Barriera ecco l' asta per un nuovo gestore di un luogo simbolo

L’amministrazione comunale di Cesena, confermando l’obiettivo di valorizzare gli spazi e i luoghi pubblici cittadini, potenziandone l’attrattività e la fruibilità e promuovendo sinergie tra pubblico e privato, guarda al futuro e avvia l’iter per la gestione del fabbricato di levante della Porta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

