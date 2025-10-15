Il Comune dichiara guerra agli sversamenti abusivi di rifiuti

Casertanews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Sant'Arpino dichiara guerra agli sversamenti abusivi di rifiuti attraverso controlli mirati da parte degli agenti del comando di polizia locale, diretto dal comandante Giuseppe D'Elia. Nella giornata di ieri (14 ottobre) sono stati eseguiti controlli mirati in diverse aree sensibili. 🔗 Leggi su Casertanews.it

