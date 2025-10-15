Il Comune di Nocciano attiva un canale Whatsapp per una comunicazione chiara e diretta con i cittadini
Il Comune di Nocciano annuncia l’attivazione del canale WhatsApp istituzionale, un nuovo strumento pensato per garantire una comunicazione chiara, tempestiva e trasparente tra Amministrazione e comunità. Attraverso questo canale verranno diffusi esclusivamente contenuti ufficiali del Comune. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Comune di Nocciano GIORNATA ECOLOGICA RACCOLTA INGOMBRANTI E RAEE Venerdì 17 ottobre dalle 6 alle 11 Parcheggio San Lorenzo - facebook.com Vai su Facebook