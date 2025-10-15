Il Como si muove per Zirkzee | è sfida alla Roma per l’attaccante olandese

La Serie A riaccende i fari sull’attaccante olandese che ha vissuto la sua migliore stagione in Italia con la maglia del Bologna, prima di trasferirsi al Manchester United dove non gioca praticamente mai. Dopo la Roma, adesso anche il Como si muove per Joshua Zirkzee, potendo contare su una maggiore disponibilità economica. IL COMO SI MUOVE PER ZIRKZEE E TENTA IL SORPASSO SULLA ROMA Con sole 4 presenze per un totale di 82 minuti, l’olandese non può che essere scontento, anche perchè deve superare la concorrenza di almeno tre colleghi di reparto, come Sesko, Cunha e Bryan Mbeumo. Oltretutto rischia di perdere il Mondiale con la sua Olanda, e questo lo sta spingendo a cambiare aria nel mercato invernale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

