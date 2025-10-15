Il Commissario Montalbano – Amore | tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1
Il Commissario Montalbano – Amore: trama, cast e streaming su Rai 1. Questa sera, mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 21,35 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano con l’episodio “Amore”. Il commissario siciliano, interpretato da Luca Zingaretti, stavolta sarà al centro di un intrigo legato a doppio filo con la passione e i sentimenti. Episodio, tratto dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano”, andato in onda per la prima volta nel 2018 e ora riproposto in replica. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni. Trama. Michela Prestia è una bellissima ragazza con un passato drammatico. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#il commissario montalbano, le #anticipazioni di stasera (mercoledì 15 ottobre): in onda la puntata "Amore" - X Vai su X
Palomar Production. . State guardando le repliche de "Il commissario Montalbano"? Se ve le foste perse, potete recuperarle in esclusiva su RaiPlay. - facebook.com Vai su Facebook
"Il Commissario Montalbano - Amore" come finisce? Trama e cast della puntata - Amore": la trama completa, il finale emozionante e il cast dell'episodio della fortunata fiction di Rai 1. Si legge su tag24.it
Montalbano e la ragazza che disse no: trama e cast di Amore, episodio stasera in tv - Stasera in tv c'é Amore, episodio del Commissario Montalbano: trama, cast. Secondo msn.com
Il commissario Montalbano - Amore: Michela è scomparsa e solo Salvo può salvarla - IIsraele, la serie Tv con Luca Zingaretti torna stasera 15 ottobre su Rai 1 con l'episodio 'Amore': ecco di cosa parla. Lo riporta libero.it