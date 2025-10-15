Il Commissario Montalbano – Amore: trama, cast e streaming su Rai 1. Questa sera, mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 21,35 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano con l’episodio “Amore”. Il commissario siciliano, interpretato da Luca Zingaretti, stavolta sarà al centro di un intrigo legato a doppio filo con la passione e i sentimenti. Episodio, tratto dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano”, andato in onda per la prima volta nel 2018 e ora riproposto in replica. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni. Trama. Michela Prestia è una bellissima ragazza con un passato drammatico. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Commissario Montalbano – Amore: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1