Il Commissario Montalbano | Amore gallery
Questa sera va in replica l’episodio de Il Commissario Montalbano, dal titolo Amore, andato in onda la prima volta il 19 febbraio 2018. Il Commissario . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Palomar Production. . State guardando le repliche de "Il commissario Montalbano"? Se ve le foste perse, potete recuperarle in esclusiva su RaiPlay. - facebook.com Vai su Facebook
In prime time è “Il Commissario Montalbano” il leader degli ascolti e con il 20,7% di share e 3 milioni 135 mila spettatori stravince la fascia oraria. #AscoltiTv - X Vai su X
Il commissario Montalbano è ancora un fenomeno televisivo senza eguali - Dall'esordio boom del 1999 alle repliche di oggi che macinano ancora ascolti record: ecco perché Il commissario Montalbano resta un fenomeno senza tempo. msn.com scrive
Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi: strani rapimenti di donne terrorizzano Vigata - In arrivo in prima serata un imperdibile capitolo della saga che vede protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario più amato di Vigata. libero.it scrive
Il commissario Montalbano, stasera in tv (8 ottobre) "La giostra degli scambi": anticipazioni, trama, cast, location e calendario puntate - Questa sera, mercoledì 8 ottobre, Vigàta riapre le persiane su Rai 1: torna Montalbano con “La giostra degli scambi”. msn.com scrive