Cascina, mercoledì 15 ottobre 2025 - Tra le numerose reazioni politiche ai risultati delle elezioni regionali in Toscana, arriva anche quella del sindaco di Cascina, Michelangelo Betti. "Il quadro politico emerso dal voto regionale è chiaro: il successo del Presidente Eugenio Giani premia una proposta politica e un modo di essere sul territorio. E, insieme a questo, in Toscana il centrosinistra (o il campo largo) ha convinto i cittadini. Per la nostra Regione si apre una nuova stagione di governo, lontana da estremismi e proclami. Il risultato regionale è stato confermato anche nel Comune di Cascina, con percentuali che superano le medie regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il commento del sindaco di Cascina Betti sulle elezioni regionali