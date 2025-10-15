Il commento del sindaco di Cascina Betti sulle elezioni regionali
Cascina, mercoledì 15 ottobre 2025 - Tra le numerose reazioni politiche ai risultati delle elezioni regionali in Toscana, arriva anche quella del sindaco di Cascina, Michelangelo Betti. "Il quadro politico emerso dal voto regionale è chiaro: il successo del Presidente Eugenio Giani premia una proposta politica e un modo di essere sul territorio. E, insieme a questo, in Toscana il centrosinistra (o il campo largo) ha convinto i cittadini. Per la nostra Regione si apre una nuova stagione di governo, lontana da estremismi e proclami. Il risultato regionale è stato confermato anche nel Comune di Cascina, con percentuali che superano le medie regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Contro ogni previsione di pareggio, il sindaco uscente Carlos Moedas stravince le elezioni nella capitale, ma per governare dovrà cercare l'appoggio di un'opposizione agguerrita. Leggi l'articolo nel primo commento qui sotto - facebook.com Vai su Facebook
È Raffaele Rocco il nuovo sindaco di Aosta. Clicca sul link nel primo commento per vedere quali consiglieri compongono il Consiglio comunale https://bobine.tv/2025/10/13/aosta-rocco-avanti-di-tre-punti-su-girardini/… - X Vai su X
Il commento del sindaco di Cascina Betti sulle elezioni regionali - "L'obiettivo è estendere nel nostro Comune il 'modello Giani'" ... Come scrive msn.com