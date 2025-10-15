il comitato sava brucia simbolicamente la petizione per rigutino

Arezzo, 15 ottobre 2025 –Gesto simbolico ma dal forte significato politico quello del Comitato SAVA (Stazione AV Arezzo), che ha deciso di bruciare pubblicamente la petizione per la stazione di Rigutino, sottoscritta da oltre 8.500 cittadini. Un atto di protesta contro l’atteggiamento del governo e, in particolare, del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, accusato di voler penalizzare Arezzo e la sua provincia con le scelte sul nodo dell’Alta Velocità. “Con questa decisione Salvini vuole arrecare un danno grave ad Arezzo e al suo territorio,” dichiara il presidente del Comitato, Matteo Galli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

