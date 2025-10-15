Il colosso indiano Hero MotoCorp arriva in Europa partendo dall' Italia

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il più grande costruttore di due ruote al mondo, con oltre 125 milioni di veicoli venduti e otto stabilimenti, sbarca nel nostro Paese con due modelli. La gamma iniziale parte dall'urban-trail Xpulse 200 per arrivare alla roadster Hunk 440, unica in Europa oltre i 400 cc di cilindrata con un prezzo sotto i 4mila euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il colosso indiano Hero MotoCorp arriva in Europa, partendo dall'Italia

