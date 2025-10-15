Il Club Inner Wheel Riccione-Valconca dona un letto cicloergometro alla cardiologia del Ceccarini
Il Club Inner Wheel Riccione-Valconca ha donato un letto cicloergometro all’unità operativa complessa di Cardiologia dell’ospedale “Ceccarini” di Riccione. Alla cerimonia di consegna e ringraziamento erano presenti la dottoressa Bianca Caruso, direttrice del presidio ospedaliero, il dottor Ardigò. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
L' Inner Wheel Club di Torre del Greco Comuni Vesuviani, il 2 ottobre 2025 nella mattinata ha accolto in grande Armonia la Governatrice del Distretto 210 Trofimena Forte. La Presidente Maria Renata Proverbio con le socie hanno espresso grande entusiasmo - facebook.com Vai su Facebook
Si potenzia la cardiologia dell'ospedale di Riccione grazie alla donazione del Club Inner Wheel - Valconca ha donato un letto cicloergometro all’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale “Ceccarini” di Riccione. Come scrive altarimini.it
Laura Procopio presidente Club Inner Wheel Riccione-Valconca Rosa dei Malatesta - Valconca Rosa dei Malatesta ieri 21 giugno, nella cerimonia che si è svolta presso l’Hotel Corallo di Riccione, sede storica del club. Da chiamamicitta.it
Riccione: Cristina Gianfranceschi nuova guida dell’Inner Wheel Club “Rosa dei Malatesta” - Si è svolta lunedì scorso, 16 giugno, la cerimonia del Passaggio del Collare dell’ Inner Wheel Club Riccione- Come scrive chiamamicitta.it