Il climatologo Carlo Buontempo | Riarmo? Noi scienziati forniamo dati politici e cittadini devono scegliere
“Il mondo va verso il riarmo, dimenticando la questione climatica? Guardi, io dico che noi possiamo scegliere come società altre priorità a seconda del contesto geopolitico o economico, ma questo, semplicemente, non altera lo stato delle cose, cioè il fatto che i mari continuino a salire e i nostri ghiacciai perdano decine di chilometri cubici di ghiaccio ogni anno, anzi questo andrà peggiorando. Quindi il punto è quale livello di rischio siamo disposti ad accettare. Perché ogni passo che facciamo senza ridurre le emissioni, o addirittura aumentandole renderà il rischio di precipitazioni intense e alluvioni più alto, aumenterà il rischio di ondate di calore che saranno più frequenti e intense”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
BergamoScienza : tecnologia quantistica sul Sentierone Fino al 19 ottobre centinaia di eventi nel cuore della città. Tra i tanti ospiti, lo scrittore e divulgatore scientifico David Quammen, il fisico e climatologo Carlo Buontempo e il professore di fisica speriment
Il climatologo Buontempo: «Effetto serra e clima: fare presto per salvarci» - Migliaia di morti dovuti al caldo in Europa, alluvioni devastanti dal Texas alla Cina e già cominciano i primi incendi in Catalogna.
Il clima è impazzito, bisogna agire subito: l'allarme del climatologo Buontempo - L'Europa può diventare leader mondiale nelle osservazioni e nelle politiche contro il riscaldamento globale