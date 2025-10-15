“Il mondo va verso il riarmo, dimenticando la questione climatica? Guardi, io dico che noi possiamo scegliere come società altre priorità a seconda del contesto geopolitico o economico, ma questo, semplicemente, non altera lo stato delle cose, cioè il fatto che i mari continuino a salire e i nostri ghiacciai perdano decine di chilometri cubici di ghiaccio ogni anno, anzi questo andrà peggiorando. Quindi il punto è quale livello di rischio siamo disposti ad accettare. Perché ogni passo che facciamo senza ridurre le emissioni, o addirittura aumentandole renderà il rischio di precipitazioni intense e alluvioni più alto, aumenterà il rischio di ondate di calore che saranno più frequenti e intense”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il climatologo Carlo Buontempo: “Riarmo? Noi scienziati forniamo dati, politici e cittadini devono scegliere”