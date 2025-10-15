Il Cisterna Volley si presenta | l’abbraccio tra la squadra e i tifosi

Latinatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa grande al palasport di via delle Province per la presentazione del Cisterna Volley. E seguendo lo slogan della campagna abbonamenti, “L’abbraccio tra una squadra che lotta in campo e un città che non smette di crederci” con l’evento di martedì 14 ottobre è stato alzato il velo sulla nuova. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

L'olandese Plak nuovo centrale del Cisterna Volley - Si completa il reparto centrali della Cisterna Volley con l'arrivo dell'olandese Fabian Plak che andrà ad affiancare Daniele Mazzone, Enrico Diamantini e Jacopo Tosti. Lo riporta ilmessaggero.it

cisterna volley presenta l8217abbraccioIl Cisterna Volley si presenta, la serata-evento al palasport - L’appuntamento martedì 14 ottobre, a una settimana dall’inizio del campionato; sarà svelata anche la maglia ufficiale per la stagione 2025/2026 ... Segnala today.it

Volley Mercato: NIcola Salsi da Piacenza a Cisterna - Si tratta del ventottenne reggiano Nicola Salsi, lo scorso anno nel roster della Gas Sales Bluenergy Piacenza, contribuendo ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Cisterna Volley Presenta L8217abbraccio