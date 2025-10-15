Il centro genetico di ANABIC festeggia i suoi primi 40 anni di attività

Perugiatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 ottobre 2025 ANABIC, Associazione Nazionale Allevatori Bovini da Carne Italiani, festeggerà i 40 anni del suo Centro genetico intitolato a Lucio Migni  situato a San Martino in Colle, nei pressi di Perugia.Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10.30 con il convegno “Quarant’anni di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Centro Genetico Anabic Festeggia