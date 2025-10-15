Il casolare lo sgombero e il gas | lo scoppio fa strage di carabinieri
da Castel D'Azzano (Verona) Dove può spingersi l'essere umano? Fino al punto di far saltare in aria ciò che era proprio pur di non lasciarlo in altre mani. Ma persino di preannunciare il peggio davanti ad una telecamera. Era una vera e propria dichiarazione d'intenti quella che Maria Luisa Ramponi, sorella di Franco e Dino, aveva pronunciato nel novembre del 2024. "Abbiamo riempito la casa di gas" aveva detto. I tre, agricoltori e allevatori, da tempo erano alle prese con problemi finanziari e ipotecari e non volevano lasciare la proprietà. Un anno dopo, quelle minacce si sono tramutate in fatti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
