Il caso del gioielliere ucciso a Padenghe | dopo 28 anni condannato Alessandro Galletta per il Dna su una calza

Il gioielliere Carlo Mortilli era stato ucciso nel maggio del 1997 da tre uomini nel parcheggio dell'hotel West Garda di Padenghe (Brescia). Due sono stati condannati in via definitiva nel 2008, il terzo è stato incastrato 28 anni dopo per il Dna trovato su una calza che avrebbe usato come passamontagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it