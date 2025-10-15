Il caso del gioielliere ucciso a Padenghe | dopo 28 anni condannato Alessandro Galletta per il Dna su una calza

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gioielliere Carlo Mortilli era stato ucciso nel maggio del 1997 da tre uomini nel parcheggio dell'hotel West Garda di Padenghe (Brescia). Due sono stati condannati in via definitiva nel 2008, il terzo è stato incastrato 28 anni dopo per il Dna trovato su una calza che avrebbe usato come passamontagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

caso gioielliere ucciso padengheIl caso del gioielliere ucciso a Padenghe: dopo 28 anni, condannato Alessandro Galletta per il Dna su una calza - Il gioielliere Carlo Mortilli era stato ucciso nel maggio del 1997 da tre uomini nel parcheggio dell'hotel West Garda di Padenghe (Brescia) ... Come scrive fanpage.it

caso gioielliere ucciso padengheA 28 anni dell’omicidio del gioielliere Carlo Mortilli, condannato a 16 anni uno della banda. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo - Brescia, riconosciute le attenuanti per Alessandro Galletta, 53 anni, incastrato dopo 25 anni dal delitto da una traccia di Dna trovata su una calza da donna usata nella rapina sfociata in omicidio ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caso Gioielliere Ucciso Padenghe