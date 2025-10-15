Il Casentino diventa un laboratorio didattico diffuso tra musei ed ecomusei
Il Casentino diventa un grande laboratorio didattico tra storia, tradizioni, racconti, creatività e manualità.EcoMuseo del Casentino, Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena e Museo dell’Arte della Lana di Stia hanno strutturato un variegato programma con decine di proposte rivolte a scuole. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
FOGLIAGE SUL PRATOMAGNO DOMENICA 26 OTTOBRE L’autunno accende i colori e il Pratomagno diventa pura magia! Cammineremo tra castagni e faggi dorati, fino alle grandi praterie del crinale con panorami mozzafiato su Casentino e Valda - facebook.com Vai su Facebook
Il “Basso Tirreno Cosentino” diventa Distretto Turistico Regionale. #DistrettoTuristico #BassoTirrenoCosentino #TurismoSostenibile #Calabria #IdentitàCulturale #Paesaggi #Collaborazione #Economia #Occupazione #OrgoglioTerritoriale ? https://metisonli - X Vai su X
Il messaggio in bottiglia di Miseno diventa un laboratorio didattico - Quella bottiglia arrivata da Maiorca alla spiaggia di Miseno aveva dentro un foglio scritto in tedesco dall'undicenne Tillman, parole che raccontavano hobby, sport, natura, sogni di un bambino che ... Lo riporta rainews.it