Il Casentino diventa un laboratorio didattico diffuso tra musei ed ecomusei

Arezzonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Casentino diventa un grande laboratorio didattico tra storia, tradizioni, racconti, creatività e manualità.EcoMuseo del Casentino, Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena e Museo dell’Arte della Lana di Stia hanno strutturato un variegato programma con decine di proposte rivolte a scuole. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

