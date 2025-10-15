All’ultima edizione di Cheese 2025, la manifestazione internazionale dedicata ai formaggi e ai prodotti lattiero-caseari organizzata da Slow Food a Bra (Cuneo), il casaro Federico Onnis del Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone ha conquistato il secondo premio nella categoria “Pasta Tenera senza Semicottura” con il formaggio Bucciatello. Il riconoscimento è stato assegnato durante il 1° Concorso Giovani Casare e Casari “ Premio Gabriele Cappa ”, una competizione nata per valorizzare le nuove generazioni di professionisti del settore lattiero-caseario. Alla prima edizione del concorso hanno partecipato ottantacinque formaggi realizzati da giovani casari e casare under 40 provenienti da tutta Italia, insieme a studenti di scuole e realtà formative specializzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il casaro Federico Onnis conquista il secondo posto a Cheese 2025