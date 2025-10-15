Il cardinale Parolin sulle parole di Roccella | Ad Auschwitz non si va in gita
Il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, commenta le parole della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella sulle gite ad Auschwitz. “ Certamente ad Auschwitz non si va in gita, si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e deve rimanere un monito per tutti noi di fronte anche alla crescita dell’antisemitismo”, ha dichiarato Parolin, rispondendo ai giornalisti in merito a quanto dichiarato dalla ministra della Famiglia che nei giorni scorsi ha scatenato una forte polemica. “Questi sono punti di memoria che devono essere continuamente richiamati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
