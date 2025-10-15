Il cardinale Parolin | Ad Auschwitz non si va in gita
Rispondendo ai giornalisti in merito alla polemica innescata dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin ha dichiarato che «certamente ad Auschwitz non si va in gita », in quanto nel lager «si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e che deve rimanere un monito per tutti noi, anche di fronte alla crescita dell’ antisemitismo alla quale purtroppo assistiamo». Immediato il commento di Roccella: «Sono perfettamente d’accordo con il cardinale Parolin. Ad Auschwitz non si deve andare in gita: si va per ricordare l’antisemitismo di ieri e combattere quello di oggi, una piaga che dobbiamo tutti insieme sconfiggere. 🔗 Leggi su Lettera43.it
