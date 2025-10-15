“Eravamo in un mattatoio, non in una prigione. Purtroppo, eravamo in un mattatoio chiamato prigione di Ofer. Molti giovani sono ancora lì. La situazione nelle carceri israeliane è molto difficile. Non ci sono materassi. Li portano sempre via. La situazione alimentare è difficile. Le cose sono difficili lì”. Nel giorno in cui Israele riabbracciava i suoi ostaggi per oltre due anni nelle mani di Hamas, oltre 1900 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, venivano liberati. Al Jazeera riporta alcune delle loro testimonianze, in cui raccontano maltrattamenti e abusi e descrivono il carcere di Ofer come un “mattatoio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il carcere era un mattatoio. Il primo a picchiarci è stato il dottore”: le torture dei detenuti palestinesi rilasciati da Israele