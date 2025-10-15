Il carcere era un mattatoio Il primo a picchiarci è stato il dottore | le torture dei detenuti palestinesi rilasciati da Israele
“Eravamo in un mattatoio, non in una prigione. Purtroppo, eravamo in un mattatoio chiamato prigione di Ofer. Molti giovani sono ancora lì. La situazione nelle carceri israeliane è molto difficile. Non ci sono materassi. Li portano sempre via. La situazione alimentare è difficile. Le cose sono difficili lì”. Nel giorno in cui Israele riabbracciava i suoi ostaggi per oltre due anni nelle mani di Hamas, oltre 1900 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, venivano liberati. Al Jazeera riporta alcune delle loro testimonianze, in cui raccontano maltrattamenti e abusi e descrivono il carcere di Ofer come un “mattatoio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
