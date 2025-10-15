Il carcere era un mattatoio Il primo a picchiarci è stato il dottore | le torture dei detenuti palestinesi rilasciati da Israele

Ilfattoquotidiano.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Eravamo in un mattatoio, non in una prigione. Purtroppo, eravamo in un mattatoio chiamato prigione di Ofer. Molti giovani sono ancora lì. La situazione nelle carceri israeliane è molto difficile. Non ci sono materassi. Li portano sempre via. La situazione alimentare è difficile. Le cose sono difficili lì”. Nel giorno in cui Israele riabbracciava i suoi ostaggi per oltre due anni nelle mani di Hamas, oltre 1900 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, venivano liberati. Al Jazeera riporta alcune delle loro testimonianze, in cui raccontano maltrattamenti e abusi e descrivono il carcere di Ofer come un “mattatoio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il carcere era un mattatoio il primo a picchiarci 232 stato il dottore le torture dei detenuti palestinesi rilasciati da israele

© Ilfattoquotidiano.it - “Il carcere era un mattatoio. Il primo a picchiarci è stato il dottore”: le torture dei detenuti palestinesi rilasciati da Israele

News recenti che potrebbero piacerti

carcere era mattatoio primoIl primo carcere d’Italia con una pagina Instagram - È quello di Bolzano, che l'ha aperta con l'ambizione di raccontare anche le cose positive che ci succedono: per ora è un esperimento ... ilpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Carcere Era Mattatoio Primo