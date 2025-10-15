Il cantante leggenda R&B e figura chiave nella nascita del neo-soul è morto a 51 anni nella sua casa a New York dopo una lunga e silenziosa battaglia contro il cancro

S i è spento a 51 anni Michael Eugene Archer, per tutti D’Angelo. Il musicista che negli anni ’90 ha reinventato il soul è morto nella sua casa di New York dopo una lunga e silenziosa battaglia contro il cancro al pancreas. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso un comunicato: « La stella più luminosa della nostra famiglia ha smesso di illuminarci in questa vita ». D’Angelo non è mai stato solo un cantante. È stato un architetto del groove, un artigiano della musica che ha reinventato il ritmo soul. La sua musica vive negli spazi tra le note: è tensione, è soddisfazione, è sensualità, è intimità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

