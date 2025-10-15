Il cane minacciato la vacanza interrotta i precedenti | i segnali terribili prima del femminicidio di Pamela Gemini

Un altro femminicidio. L’ennesimo. Ieri sera, in via Iglesias 33 a Milano, Pamela Gemini, una giovane donna di 29 anni, è stata uccisa dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, al termine di una lite. Quello che emerge dalle testimonianze dei vicini e dalle ricostruzioni investigative è un quadro inquietante che ritrae Soncin come uomo non nuovo a minacce e violenze. Pamela Gemini era conosciuta nel quartiere come una persona gentile, sempre accompagnata dal suo inseparabile cagnolino bianco. Soncin, al contrario, veniva descritto come un uomo schivo e di poche parole. Una coppia che dall’esterno poteva sembrare normale, ma che nascondeva dinamiche violente e pericolose, a causa dei comportamenti dell’uomo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il cane minacciato, la vacanza interrotta, i precedenti: i segnali terribili prima del femminicidio di Pamela Gemini

Gianluca Soncin e Pamela Gemini: la vacanza all'Elba interrotta per le minacce di morte al cane, la violenta lite di sei mesi fa e l'ultimo tragico incontro - Lei sempre gentile, col viso incorniciato da lunghi capelli biondi e con l'immancabile cagnolino bianco al guinzaglio.