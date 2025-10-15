Il Campidoglio dà l’ok definitivo al nuovo mercato dei Vespri Siciliani Ecco come sarà
L'assemblea capitolina ha dato il definitivo ok al progetto di riqualificazione del mercato di piazza dei Vespri Siciliani e della piazza stessa che lo ospita. La nuova piazza dei Vespri SicilianiUna buona notizia per il II municipio e per tutti gli abitanti del quadrante di piazza Bologna e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Nuovo stadio, riunione in Campidoglio per il progetto definitivo: le ultime #ASRoma - X Vai su X
Stadio della Roma L’ottimismo di Gualtieri: «Adesso ci siamo» Il Sindaco svela: «Entro l’anno il progetto definitivo» Il Romanista (A De Angelis) Lo stadio della Roma sembra avere, oggi più che mai, il vento in poppa. E questa non è una considerazione basat - facebook.com Vai su Facebook
Bandiera Palestina sul Campidoglio, il Comune di Roma: "Accanto fiocco giallo per ostaggi" - E come "impegno a simbolo di pace", posiziona al fianco del vessillo un fiocco giallo a sostegno ... Come scrive adnkronos.com
Campidoglio espone bandiera palestinese e fiocco giallo per gli ostaggi - In Campidoglio è stata esposta la bandiera della Palestina, accanto a un fiocco giallo dedicato agli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. Segnala rainews.it
Roma, stadio a Pietralata: finalmente ci siamo, progetto definitivo entro un mese - Ne sono convinti in Campidoglio, dove si parla di fine ottobre come data entro la quale la società ... Secondo corrieredellosport.it