Il Campidoglio dà l’ok definitivo al nuovo mercato dei Vespri Siciliani Ecco come sarà

L'assemblea capitolina ha dato il definitivo ok al progetto di riqualificazione del mercato di piazza dei Vespri Siciliani e della piazza stessa che lo ospita. La nuova piazza dei Vespri SicilianiUna buona notizia per il II municipio e per tutti gli abitanti del quadrante di piazza Bologna e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

