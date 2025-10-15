Il cammino dei Canarini La Fermana si gode i sei punti | | Il pubblico è il dodicesimo uomo
Momento positivo per la Fermana che ha portato a casa sei punti grazie ai successi su Jesina e Fabriano Cerreto. In evidenza Guti e Fofi, quest’ultimo con tre gol in due gare, ma di certo salta sempre all’occhio la prestazione e la presenza in campo del capitano Nicolás Santiago Marín, il riferimento e il fosforo del centrocampo della Fermana. Oltre alla sapienza nella gestione del gioco anche la grande abilità sui piazzati: per lui un gol direttamente su punizione all’esordio ad Urbino e poi diversi piazzati molto insidiosi come quello che ha portato al tris domenica scorsa con una pennellata per la testa di Fofi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il cammino dei Canarini. Fermana, un Carmona in più nel motore offensivo: contro il Fabriano Cerreto per dare continuità - Rifinitura pre Fabriano Cerreto andata in scena ieri per la Fermana che torna al Bruno Recchioni per la terza volta in questo campionato dopo il successo all’esordio contro la Civitanovese e il brutto ... Lo riporta msn.com
Il cammino dei Canarini. Doppio colpo Fermana. Ecco Petronelli e Murati - La Fermana continua il suo lungo cammino per ritrovare la forma nel nuovo campionato. Scrive ilrestodelcarlino.it
Il cammino dei Canarini. Fermana, dopo il successo contro Jesi obiettivo continuità col Fabriano Cerreto - Prove generali per la Fermana che si appresta ad affrontare in casa il Fabriano Cerreto con l’obiettivo di alimentare fiducia ed entusiasmo dopo il blitz esterno al Carotti di Jesi. Segnala msn.com