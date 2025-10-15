Momento positivo per la Fermana che ha portato a casa sei punti grazie ai successi su Jesina e Fabriano Cerreto. In evidenza Guti e Fofi, quest’ultimo con tre gol in due gare, ma di certo salta sempre all’occhio la prestazione e la presenza in campo del capitano Nicolás Santiago Marín, il riferimento e il fosforo del centrocampo della Fermana. Oltre alla sapienza nella gestione del gioco anche la grande abilità sui piazzati: per lui un gol direttamente su punizione all’esordio ad Urbino e poi diversi piazzati molto insidiosi come quello che ha portato al tris domenica scorsa con una pennellata per la testa di Fofi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il cammino dei Canarini. La Fermana si gode i sei punti:: "Il pubblico è il dodicesimo uomo»