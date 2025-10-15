Il calcio pane e salame di Gattuso | basterà per riportare l’Italia al Mondiale?

Basta braccetti che vengono in mezzo al campo ad impostare e terzini chiamati a fare gli attaccanti, sofismi, dissertazioni d'etica e morale, supercazzole varie e di ogni tipo. Siamo tornati al calcio pane e salame, i difensori che difendono e due punte grosse là davanti che pensino a far gol. Piaccia o meno, un po' dovremmo anche vergognarcene, ma questa è l' Italia di Rino Gattuso. Usciamo dalla sosta di ottobre con due vittorie e un sospiro di sollievo: scacciato lo spauracchio Israele (e tutte le vicende extra campo che questa sfida si portava dietro), abbiamo staccato il pass per i playoff mondiali.

