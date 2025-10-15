Il calcio pane e salame di Gattuso | basterà per riportare l’Italia al Mondiale?

Ilfattoquotidiano.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Basta braccetti che vengono in mezzo al campo ad impostare e terzini chiamati a fare gli attaccanti, sofismi, dissertazioni d’etica e morale, supercazzole varie e di ogni tipo. Siamo tornati al calcio pane e salame, i difensori che difendono e due punte grosse là davanti che pensino a far gol. Piaccia o meno, un po’ dovremmo anche vergognarcene, ma questa è l’ Italia di Rino Gattuso. Usciamo dalla sosta di ottobre con due vittorie e un sospiro di sollievo: scacciato lo spauracchio Israele (e tutte le vicende extra campo che questa sfida si portava dietro), abbiamo staccato il pass per i playoff mondiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il calcio pane e salame di gattuso baster224 per riportare l8217italia al mondiale

© Ilfattoquotidiano.it - Il calcio “pane e salame” di Gattuso: basterà per riportare l’Italia al Mondiale?

News recenti che potrebbero piacerti

Calcio: Abodi, 'L'Italia di Gattuso ha dimostrato carattere? - Ha dimostrato di avere il carattere indispensabile per poter affrontare anche tutte le difficoltà, a partire da quelle che partono ... ansa.it scrive

Gattuso: "Italia, che pazzia! Presi gol assurdi ma abbiamo reagito a ogni schiaffo" - Retegui ad altissimo livello" "Ci sono tantissime cose da rivedere ma oggi loro hanno provato a fare qualcosa di diverso. Come scrive tuttosport.com

Gattuso è sfatto dopo il travaglio di Israele-Italia: “Oggi c’era da morire. Siamo dei pazzi” - gara si è espresso così: “C’era da morire oggi, non so come abbiamo fatto”. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Calcio Pane Salame Gattuso