Il calcio in tribunale | risarcimento di 28mila euro per l’ex presidente della Reggiana Ma aveva chiesto mezzo milione Alicia Piazza condannata a 600 euro di multa

Sport.quotidiano.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo tempo, in tribunale, lo ha vinto di misura Stefano Compagni. Alicia Rickter, ex "first lady" granata, è stata riconosciuta responsabile di diffamazione a mezzo stampa verso l’imprenditore di Casalgrande che fu presidente (e vice) della Reggiana calcio tra 2015 e 2017, costituitosi parte civile. Il giudice Francesca Piergallini ha ritenuto colpevole la moglie dell’ex patron Mike Piazza per una parte delle accuse a lei mosse, ovvero i contenuti della "Lettera aperta" che lei fece pubblicare nel marzo 2018 sul sito internet della squadra, in cui lanciava strali contro Compagni. È stata condannata a 600 euro di multa, con pena sospesa e non menzione nel casellario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

