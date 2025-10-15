Il Bisonte Firenze concede il bis | battuta Macerata in rimonta al tie break

Il Bisonte Firenze – Hr Macerata 3-2 (20-25, 18-25, 25-22, 25-20, 15-11) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 8, Morello 3, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli 1, Colzi ne, Villani 4, Knollema 25, Maleševi? 10, Bukili? 17, Tanase 11, Kaçmaz 1, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani, Batte ne, Sismondi ne, Kokkonen 27, Kockarevi? 9, Bonelli 2, Mazzon 11, Piomboni 2, Ornoch ne, Caforio (L1), Crawford, Clothier 4, Decortes 21, Capodacqua (L2) ne. All. Lionetti. ARBITRI: Zavater – Cavalieri. NOTE: durata set: 26’, 25’, 28’, 26’, 18’; muri punto: Il Bisonte 12, Macerata 4; ace: Il Bisonte 3, Macerata 2; spettatori: 501. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

