Il bilancio della ' Dolce estate 2025' si chiude con 80mila presenze | Intrattenimento e cultura

Cesenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’ultimo appuntamento di sabato 11 ottobre che ha visto i ragazzi fino ai 17 anni impegnati con la Marcialonga del Rubicone, si è concluso il calendario della Dolce estate 2025.Un’estate senza sosta, che in oltre tre mesi di eventi, ha regalato ai savignanesi una stagione da ricordare. La. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

