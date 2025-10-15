Il bilancio della ' Dolce estate 2025' si chiude con 80mila presenze | Intrattenimento e cultura

Con l’ultimo appuntamento di sabato 11 ottobre che ha visto i ragazzi fino ai 17 anni impegnati con la Marcialonga del Rubicone, si è concluso il calendario della Dolce estate 2025.Un’estate senza sosta, che in oltre tre mesi di eventi, ha regalato ai savignanesi una stagione da ricordare. La. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it