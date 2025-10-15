Il bello che rinasce | la Fondazione Angeli del Bello celebra 15 anni tra arte e sostenibilità a Firenze
La Fondazione Angeli del Bello festeggia il suo 15° anniversario (2010-2025) con un calendario di iniziative intitolato "Come il Bello migliora le persone e le società". Al centro delle celebrazioni si colloca l'esposizione d'arte urbana "Il Bello che Rinasce, tra Arte e Sostenibilità", ospitata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Empoli e Angeli del Bello collaboreranno per tutelare il verde e i beni pubblici - Una mattina dedicato alla pulizia dei muri vandalizzati in via del Gelsomino, l'antica 'via dei Forni' del centro storico, che adesso risplende grazie ... Riporta gonews.it
Decoro urbano, i 15 anni degli Angeli del Bello : al via i festeggiamenti - La Fondazione Angeli del Bello, che da 15 anni ogni giorno custodisce la bellezza e il decoro di piazze, giardini, palazzi e monumenti, celebra il suo ... Riporta msn.com
Firenze, l’appello degli Angeli del Bello per pulire la città - Un fine settimana dedicato alla cura della città di Firenze, bellezza da custodire con cura. Lo riporta lanazione.it