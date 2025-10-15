Il 97enne Arthur Lind batte il 102enne Henry Young nei quarti in Croazia | prevale il più giovane

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match dei Mondiali Masters di tennis tra il 97enne statunitense Arthur Lind e il 102enne australiano Henry Young ha stabilito un nuovo record: è la partita più 'anziana' della storia del tennis, coi suoi 199 anni combinati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 97enne Arthur Lind Batte