Il 97enne Arthur Lind batte il 102enne Henry Young nei quarti in Croazia | prevale il più giovane
Il match dei Mondiali Masters di tennis tra il 97enne statunitense Arthur Lind e il 102enne australiano Henry Young ha stabilito un nuovo record: è la partita più 'anziana' della storia del tennis, coi suoi 199 anni combinati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
? 199 anni in due: questi anziani tennisti stabiliscono un vero record di età Il 97enne Arthur Linde, dagli Stati Uniti, e il 102enne Henry Young, dall'Australia, si son sfidati in una partita in Croazia. La partita, conclusasi con la vittoria di Linde (6:1, 6:2), è ri - X Vai su X