Il 96% dei docenti italiani è soddisfatto del lavoro ma solo il 23% si dichiara felice dello stipendio I dati OCSE Talis

Orizzontescuola.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16% lavora part-time, quota inferiore rispetto ad altri Paesi, ma il lavoro a tempo parziale involontario tocca il 10% (OCSE: 7%). Nonostante la buona soddisfazione per le condizioni di impiego (il 67%), il consenso precipita quando si parla di retribuzione: solo il 23% si dichiara soddisfatto dello stipendio, pari a poco più della metà della media internazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

