Il 2025 videoludico è un grande equivoco

Screenworld.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se tornassimo a poco meno di un anno fa e ci chiedessero qual è il gioco che più attendiamo nel corso del 2025, probabilmente la risposta sarebbe: GTA VI. Il titolo di Rockstar Games, infatti, ha generato attorno a sé un’attesa tale da monopolizzare questa annata videoludica, quantomeno fino all’annuncio del suo rinvio. Non sono mancate le polemiche in quella che sempre più è diventata un’industria instabile e carica di rischi. Tuttavia, la stagione che sta per concludersi si è lasciata alle spalle una serie di uscite che hanno saputo sbalordire i giocatori, anche se i loro annunci sono passati in sordina. 🔗 Leggi su Screenworld.it

il 2025 videoludico 232 un grande equivoco

© Screenworld.it - Il 2025 videoludico è un grande equivoco

Approfondisci con queste news

Il Nintendo Direct di marzo &#232; stato l'evento videoludico più visto su YouTube nel 2025 - Grande successo per il recente Nintendo Direct di marzo: nonostante lo scarsissimo preavviso, è risultato essere l'evento videoludico con il piccolo di spettatori più alto del 2025. Come scrive multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: 2025 Videoludico 232 Grande