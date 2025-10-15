Il 2025 videoludico è un grande equivoco
Se tornassimo a poco meno di un anno fa e ci chiedessero qual è il gioco che più attendiamo nel corso del 2025, probabilmente la risposta sarebbe: GTA VI. Il titolo di Rockstar Games, infatti, ha generato attorno a sé un’attesa tale da monopolizzare questa annata videoludica, quantomeno fino all’annuncio del suo rinvio. Non sono mancate le polemiche in quella che sempre più è diventata un’industria instabile e carica di rischi. Tuttavia, la stagione che sta per concludersi si è lasciata alle spalle una serie di uscite che hanno saputo sbalordire i giocatori, anche se i loro annunci sono passati in sordina. 🔗 Leggi su Screenworld.it
