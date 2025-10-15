IGTC 8h Indianapolis | Valentino Rossi in pista per lottare con BMW Motorsport
Debutto per Valentino Rossi nella 8h di Indianapolis questo weekend, evento che metterà fine all’ Intercontinental GT Challenge ed al GT World Challenge America Powered by AWS. Il ‘Dottore’ sarà fondamentale per BMW Motorsport che si contende nello Stato dell’Indiana il primato costruttori contro Porsche e Mercedes. La serie globale di SRO, riservata alle GT3, volge al termine dopo la 12h di Bathurst, la 24h del Nurburgring, la 24h di Spa (GTWC Europe) e la 1000km di Suzuka. BMW ha vinto tutti gli eventi tranne la competizione belga, siglata da Porsche Motorsport grazie a Rutronik Racing. Ricordiamo che la classifica finale del singolo round non coincide necessariamente con quella dell’Intercontinental GT Challenge. 🔗 Leggi su Oasport.it
