Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono diventati genitori | è nata Clara Isabel

15 ott 2025

La coppia ha dato l'annuncio del lieto evento con un post e alcune fotografie pubblicate sui profili Instagram. 🔗 Leggi su Golssip.it

ignazio moser e cecilia rodriguez sono diventati genitori 232 nata clara isabel

© Golssip.it - Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono diventati genitori: è nata Clara Isabel

