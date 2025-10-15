Ignazio Moser conferma il parto di Cecilia Rodriguez | annuncio e foto con Clara Isabel

Grande gioia per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è nata Clara Isabel, la loro primogenita. La coppia, che si è conosciuta nel 2017 durante il Grande Fratello Vip, ha annunciato la nascita della bambina nella giornata di mercoledì 15 ottobre 2025. L'attesa era alta dopo le voci delle scorse ore, e finalmente è arrivata la conferma ufficiale direttamente dai social del neo papà Ignazio. L'annuncio social di Ignazio Moser. A condividere per primo la notizia è stato Ignazio Moser, che su Instagram ha pubblicato le prime immagini della loro bimba accompagnandole con una dedica commovente: "Clara Isabel Moser.

