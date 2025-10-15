iginio massari il maestro della dolcezza al fianco della nida

Un pomeriggio ricco di emozioni e di gesti concreti. Alla Cittadella “Bea e Stefania”, alle porte di Torino, il maestro pasticcere il Iginio Massari, riconosciuto a livello internazionale come uno dei più stimati interpreti dell'arte dolciaria italiana, ha incontrato i volontari della NIDA – Nazionale Italiana dell'Amicizia ONLUS, per sostenere da vicino un progetto che unisce solidarietà, impegno sociale e amore per la vita. La NIDA è l'associazione che ha ideato e detiene il format originale “Supereroi e Principesse in corsia”, spesso ripreso da altre realtà. Massari, che in oltre cinquant'anni di carriera ha contribuito a diffondere la pasticceria italiana nel mondo, oggi sceglie di promuovere anche i valori umani che ne sono alla base: la passione, la dedizione, la cura per gli altri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

