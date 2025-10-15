Ieri rifiuti domani energia | la Sicilia riparte dai termovalorizzatori

Ieri rifiuti, domani energia: la Sicilia vuole superare l’emergenza e mette sul piatto 800 milioni di euro per due termovalorizzatori. Uno ciascuno per ognuna delle due “capitali” dell’isola: uno a Palermo e l’altro a Catania. Il primo sorgerà a Bellolampo, un tempo tristemente famosa per una delle più efferate stragi compiute dalla banda Giuliano e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ieri rifiuti, domani energia: la Sicilia riparte dai termovalorizzatori

