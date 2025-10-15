Idrovora sindaci | Cavriglia e Bibbiena casi unici
Sindaci e amministratori "acchiappavoti". Quasi un partito trasversale che attraversa i due schieramenti ed esce dalle urne con una messe di preferenze. Da Filippo Boni da Cavriglia a Roberta Casini da Lucignano passando da Alfredo Romanelli a Monterchi (qui la Lista Tomasi è al 40%), solo per citare i "campioni". Su tutti svetta Filippo Vagnoli, al timone del comune di Bibbiena, capolista con Tomasi sfiora i quattromila voti complessivi nei dieci comuni del Casentino. Con Bibbiena "punta di diamante" dell’exploit: qui la lista civica vola al 36%. Significativo il testa a testa col Pd in tutti i comuni della vallata: 3669 voti al partito di Schlein, 3664 alla lista guidata da Vagnoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
