Idf accusa Hamas | un corpo non è nostro

12.01 L'esercito israeliano ha fatto sapere che una delle quattro salme consegnate ieri sera da Hamas non corrisponde a nessuno degli ostaggi israeliani. Lo comunica una nota delle Idf alla fine degli esami all'Istituto israeliano di Medicina legale. La nota sottolinea che "Hamas è tenuta a compiere tutti gli sforzi necessari per restituire gli ostaggi deceduti". Identificate le altre 7 salme consegnate da Hamas tra lunedì e ieri. Oggi, ha detto il gruppo, ce ne saranno altre 4. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it