Idf accusa Hamas | un corpo non è nostro
12.01 L'esercito israeliano ha fatto sapere che una delle quattro salme consegnate ieri sera da Hamas non corrisponde a nessuno degli ostaggi israeliani. Lo comunica una nota delle Idf alla fine degli esami all'Istituto israeliano di Medicina legale. La nota sottolinea che "Hamas è tenuta a compiere tutti gli sforzi necessari per restituire gli ostaggi deceduti". Identificate le altre 7 salme consegnate da Hamas tra lunedì e ieri. Oggi, ha detto il gruppo, ce ne saranno altre 4. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gerusalemme accusa Hamas di trattenere i resti di 24 ostaggi uccisi a Gaza. Intanto prosegue la liberazione di 250 ergastolani palestinesi e si riaccendono scontri interni tra miliziani e clan rivali - facebook.com Vai su Facebook
Gerusalemme accusa Hamas di trattenere i resti di 24 ostaggi uccisi a Gaza. Intanto prosegue la liberazione di 250 ergastolani palestinesi e si riaccendono scontri interni tra miliziani e clan rivali - X Vai su X
Hamas «consegnerà stasera i corpi di 4 ostaggi». Israele attende e tiene chiuso il valico di Rafah - «Apriremo agli aiuti solo dopo restituzione salme» fanno sapere. Riporta ilroma.net
Cinque palestinesi uccisi, Hamas: "Violato il cessate il fuoco a Gaza". Israele vuole i corpi degli ostaggi mancanti entro oggi - L'Idf afferma che "i sospettati" si sarebbero avvicinati troppo alle truppe, quindi dopo alcuni avvertimenti sono stati esplosi dei colpi "per eliminare la minaccia". today.it scrive
Hamas restituisce i corpi di altri 4 ostaggi. E Israele riapre il valico di Rafah - Sanzioni che prevedevano la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del ... Riporta iltempo.it