Ibrahimovic ribadisce | L’ultimo scudetto vinto è stato il più soddisfacente della mia carriera Sarò milanista per sempre Dalla vita ho imparato che…

Ibrahimovic ribadisce sulla sua fede: tutte le dichiarazioni dell’ex giocatore della Juve sul Milan ma non solo. Un racconto intimo, a cuore aperto, che svela l’uomo dietro al personaggio. L’ex Juve Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, è stato ospite della prima puntata di “This is me”, il nuovo programma di Canale 5, e ha parlato del suo emozionante addio al calcio, del suo legame indissolubile con i colori rossoneri e del suo ruolo di padre. L’ex fuoriclasse svedese è tornato con la mente a quella serata a San Siro, un momento che ha commosso il mondo intero e che lui ha voluto vivere senza filtri, senza un copione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ibrahimovic ribadisce: «L’ultimo scudetto vinto è stato il più soddisfacente della mia carriera. Sarò milanista per sempre. Dalla vita ho imparato che…»

