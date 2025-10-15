Ibra | I miei figli si credono migliori di me Quella volta che 50mila mi urlavano ' zingaro'

Zlatan a "This is me" su Canale 5 parla di Milan e famiglia: "Sarò milanista per sempre. Se mi conosci, sai che ho un cuore grande ed è difficile entrarci". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ibra: "I miei figli si credono migliori di me. Quella volta che 50mila mi urlavano 'zingaro'..."

Ibra: "I miei figli si credono migliori di me. Quella volta che 50mila mi urlavano 'zingaro'..." - Il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin e prodotto da Maria De Filippi ha un nome chiaro: chi va ospite, si racconta. msn.com scrive

