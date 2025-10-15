Iantorno Alleanza Verdi e Sinistra | Noi terza forza politica in città E’ la vittoria delle gente comune

"In pochi mesi, senza risorse economiche e senza rappresentanza nelle amministrazioni, Alleanza Verdi e Sinistra è diventata la terza forza politica a Siena, superando il 7%". Così il candidato Fiorino Iantorno, che sottolinea: "Sono stato il più votato della lista in città, con 334 preferenze su 618 totali. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che dimostra come, anche partendo da zero, si possa costruire qualcosa di grande se si lavora insieme, con passione e coerenza". E ancora: "A livello regionale, Avs entra in Consiglio con tre eletti, portando con sé un impegno chiaro: difendere la sanità e l’acqua pubblica, investire nella mobilità per chi lavora e studia, sostenere il reddito di chi è in difficoltà, garantire il diritto allo studio e tutelare i nostri territori, troppo spesso minacciati da speculazioni – aggiunge –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Iantorno, Alleanza Verdi e Sinistra: "Noi, terza forza politica in città. E’ la vittoria delle gente comune"

