“Secondo me, questa pace è una firma di Donald Trump per i fatti suoi. Lo spero, ma non ci credo per niente”. Lo ha detto Enzo Iacchetti nel corso del suo intervento a "È sempre Carta Bianca", il programma condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Il celebre presentatore televisivo, diventato l'idolo dei Pro Pal, è tornato a parlare della questione israelo-palestinese, esprimendo i propri dubbi sulla possibilità di una pace duratura tra i due popoli. “Non credo che quest'odio terminerà” Da oggi il piano per la pace entrerà nella fase due, che prevede la composizione del Board chiamato a guidare la transizione a Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iacchetti non molla: "C'è chi dice che è tutto finto". L'ultima sparata da Berlinguer