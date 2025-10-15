Firenze, 15 ottobre 2025 – Siciliana, trapiantata a Milano, 26 anni, Cristina Irrera è social media manager e content creator: con uno stile diretto ed empatico su TikTok affronta temi spesso polarizzanti come i diritti delle donne, il femminismo e la violenza di genere, costruendo una community forte e partecipe. Da febbraio è vittima di una violenta e sistematica campagna d’odio online. Da mesi, la sua vita è un incubo fatto di minacce di morte e di stupro, insulti e attacchi che non colpiscono solo lei, ma anche i suoi affetti e chiunque interagisca con i suoi profili. Una persecuzione che ha avuto impatti concreti sulla sua vita ma l’ha anche spinta a denunciare e a continuare con ancora più forza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I volti del Festival di Luce!. Cristina Irrera senza filtri. "Sui social mi minacciano. Ma non mi lascio zittire"