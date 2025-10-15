I volti del Festival di Luce! Cristina Irrera senza filtri Sui social mi minacciano Ma non mi lascio zittire
Firenze, 15 ottobre 2025 – Siciliana, trapiantata a Milano, 26 anni, Cristina Irrera è social media manager e content creator: con uno stile diretto ed empatico su TikTok affronta temi spesso polarizzanti come i diritti delle donne, il femminismo e la violenza di genere, costruendo una community forte e partecipe. Da febbraio è vittima di una violenta e sistematica campagna d’odio online. Da mesi, la sua vita è un incubo fatto di minacce di morte e di stupro, insulti e attacchi che non colpiscono solo lei, ma anche i suoi affetti e chiunque interagisca con i suoi profili. Una persecuzione che ha avuto impatti concreti sulla sua vita ma l’ha anche spinta a denunciare e a continuare con ancora più forza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Si è concluso il Festival della Missione. Torino, dal 9 al 12 ottobre, ha dato spazio ai volti, ai sorrisi, agli abbracci, agli incontri - facebook.com Vai su Facebook
"Occhi negli occhi, senza filtri". Una Luce! di inclusione e socialità - Venerdì 17 e sabato 18 ottobre, nella cornice di Palazzo Vecchio, torn ... Si legge su msn.com
Il Festival di Luce! a Firenze: due giorni di visioni e pensieri ‘senza filtri’ - 18 ottobre a Palazzo Vecchio a Firenze la kermesse dei diritti e dell’inclusione. Lo riporta quotidiano.net
Coreografia di Cristina Rizzo a festival 'Hostscena' in Norvegia - Per la prima volta uno spettacolo di danza della coreografa Cristina Rizzo sarà messo in scena in Norvegia, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Oslo e il festival 'Hostscena'. Si legge su ansa.it