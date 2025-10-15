I Vintage Violence in concerto a Roma
I Vintage Violence, uno dei gruppi storici dell’underground punk e garage rock italiano, annunciano il tour invernale Concerti a sentimento 2026, prodotto da Tube Music.Sei le tappe annunciate tra cui anche Roma, il 31 gennaio 2026. Per l’occasione torneranno nella setlist anche brani che la band. 🔗 Leggi su Romatoday.it
