I Vintage Violence in concerto a Roma

Romatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Vintage Violence, uno dei gruppi storici dell’underground punk e garage rock italiano, annunciano il tour invernale Concerti a sentimento 2026, prodotto da Tube Music.Sei le tappe annunciate tra cui anche Roma, il 31 gennaio 2026. Per l’occasione torneranno nella setlist anche brani che la band. 🔗 Leggi su Romatoday.it

